CASERTANA FC – CLAMOROSO RITORNO PER L’ ATTACCO ROSSOBLÚ

Ebbene si , dopo l’ufficialitá tramite il sito web della Casertana , é tutto pronto per il ritorno a Caserta del “ flauto magico”, che tanto ha fatto impazzire i tifosi nella passata stagione.

Si tratta di Gianluca Turchetta, giocatore classe ‘91, che puó ricoprire diversi ruoli, tra i quali quello di esterno sinistro e seconda punta.Un giocatore di categoria superiore viste anche le sue esperienze passate in Serie C con Foggia, Parma e la stessa Casertana dove nella stagione 2017/2018 ha collezionato ben 4 reti su 18 partite giocate, per poi ritornare nella stagione 20/21 dove totalizzó

Dunque un ottimo rinforzo per la Casertana che é pronta finalmente a dare il “bentornato” al suo nuovo acquisto.Il giocatore, fin da subito, raggiungerà i suoi compagni a Roccaraso, dove si sottoporrà agli ordini del mister Carmine Parlato e del suo staff