Casertana FC – inizia la nuova stagione calcistica 22/23

Questa mattina, lunedì 18 Luglio, ha avuto inizio il raduno dei falchetti presso lo stadio

“Pinto ” agli ordini di mister Carmine Parlato e del suo staff.

In programma visite mediche e primi test in viale

Medaglie d’Oro per i falchetti a partire dal

pomeriggio. L’arrivo all’ombra della Reggia di tutti i

rossoblu si completerà in questi primi giorni della

settimana.

Domenica la partenza alla volta del ritiro di

Roccaraso dove i falchi resteranno fino al 6 agosto.

Dunque é tutto pronto per l’inizio di una nuova stagione calcistica per la prima squadra di Caserta, pronta a cominciare il campionato nel migliore dei modi affinché possa tornare l’entusiamo tra i tifosi rossoblú

Foto: Instagram official_casertana_fc