Casertana/ Fedato ancora fermo ai box

Ancora fermo Francesco Fedato, attaccante rossoblù che tramite Instagram ha fatto sapere di doversi fermare per l’ennesima volta.

Queste le parole di Fedato: “Neuroma di Morton… Chi poteva averlo? Inizierà anche per me questa stagione. Ora sono concentrato nel recupero di questo male stupido che purtroppo mi ha impedito e mi sta impedendo di fare ciò che mi piace di più, giocare libero e sereno senza dolore. Cosa che purtroppo da inizio stagione fino ad ora non ho potuto fare…Spero di recuperare il prima possibile ma continuare così non aveva senso con troppo dolore da sopportare tutti i giorni”.