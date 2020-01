Casertana firma un giovane portiere

🥅

✍️

🚊

Nel tardo pomeriggio il portiere Michele Cerofolini ha raggiunto la sede sociale della ACF Fiorentina per sottoscrivere il contratto che lo ha portato in rossoblu.La firma è avvenuta in presenza del club manager viola Giancarlo Antognoni.Il neo falchetto arriverà domattina all’ombra della Reggia per prendere parte alla seduta di allenamento in programma al Pinto nel pomeriggio.