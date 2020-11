La gara tra Casertana e Foggia sarà anticipata alle ore 15 di mercoledì 4 novembre.

Questo il comunicato della lega pro:

”La Lega Pro, anche a ratifica dell’accordo intercorso tra le societa’ interessate, ha disposto che la gara tra Casertana e Foggia in programma mercoledì 4 novembre si giochi alle ore 15. Il match è valido come recupero della seconda giornata d’andata del girone C della serie C”.