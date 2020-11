Casertana-Foggia/news dai campi

Casertana-Foggia/ Un match che verrà recuperato nella giornata di oggi e che verrà giocato allo Stadio A. Pinto alle ore 15.00.

Proviamo a dare delle news per entrambe le squadre.

CASERTANA FC

Da rimarcare le assenze di Hadziosmanovic (seconda giornata di squalifica), Petruccelli, Santoro e Origlia che non consentono a Guidi di variare troppo rispetto alle ultime uscite. Probabile staffetta tra i pali con Avella pronto al debutto per dare un attimo di riflessione a Dekic; restano a guardare anche Konate e Izzillo alle prese con problemi muscolari. Probabile la rotazione in avanti tra Fedato e Pacilli, mentre non figura nell’elenco l’ultimo arrivato, il difensore esterno Polito.

FOGGIA

Al termine della seduta, mister Marchionni ed il suo staff hanno diramato l’elenco dei 27 convocati per Casertana: c’è Lorenzo Del Prete, alla sua prima con il Foggia (indosserà la maglia numero 18) mentre oltre allo squalificato Salvi, restano a casa Di Stasio, Kalombo (leggero affaticamento muscolare) e Agostinone, uscito anzitempo durante il derby di domenica scorsa. Per quanto riguarda il difensore foggiano, gli esami effettuati presso lo Studio Radiologico dei Dottori Troya hanno evidenziato una frattura composta dell’olecrano destro: da stabilire i tempi di recupero.

Non convocati Galeotafiore, Iannone, Tomassini e Dema.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CASERTANA (4-3-3): Avella; Ciriello, Buschiazzo, Carillo, Setola; Icardi, Bordin, Varesanovic; Pacilli, Castaldo, Cuppone. All. Federico Guidi

FOGGIA (3-4-3): Fumagalli; Gavazzi, Anelli, Germinio; Gentile, Raggio Garibaldi, Rocca, Di Ienno; D’Andrea, Curcio, Naessens. All. Marco Marchionni

