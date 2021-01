Casertana. Guidi:” Non dobbiamo sbagliare atteggiamento”

Domani la Casertana sarà impegnata nella sua 4 gara in trasferta e affronterà il Foggia in un vero e proprio spareggio playoff.

Queste le parole di Guidi:” Nel girone di andata la gara con il Foggia è stata sicuramente la gara dove abbiamo giocato peggio. La squadra pugliese e molto brava a far giocare male gli altri e quindi dovremo cercare di giocare bene a calcio per portare punti a casa. Giocare dopo poco tempo ovviamente metterà i ragazzi a dura prova, apparte Longo siamo gli stessi di mercoledì. Sul mercato abbiamo cercato di non stravolgere la squadra, se poi da qui alla fine troveremo qualche giocatore funzionale al nostro gioco proveremo a prenderlo, ma già così come siamo sono soddisfatto del mercato”