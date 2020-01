Casertana in dubbio Rainone e Starita a rischio per domenica

Rainone e Starita sono in dubbio per la sfida di domenica in terra laziale, i due calciatori già domenica si erano fatti male durante la sfida contro il Potenza, ma grazie a delle medicazioni momentanee sono riusciti a terminare la gara. I due calciatori ora però rischiano di saltare la sfida di domenica contro il Rieti. Domenica sarà una sfida fondamentale in chiave salvezza, una vittoria permetterebbe di allontanarsi dalle zone basse della classifica. Ecco perchè Ginestra spera di recuperare almeno uno dei due calciatori, vista anche l’assenza di Zito. I falchetti sarrano super favoriti, gli ospiti infatti hanno la peggior difesa del campionato e sono bloccati all’ultimo posto in classifica con appena 8 punti in classifica(3v4p12s).

Risultati: Rende-Vibonese 25/01, Reggina-Bari 26/01, Viterbese-Catania 26/01, Virtus Francavilla-Paganese 26/01, Monopoli-Ternana 26/01, Rieti-Casertana 26/01, Avellino-Picerno 26/01, Cavese-Teramo 26/01, Potenza-Bisceglie 26/01, Sicula Leonzio-Catanzaro 26/01.

Classifica: