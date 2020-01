Casertana in fuga arrestata all’aeroporto

Caserta . Una donna ricercata per furti in appartamenti e’ stata arrestata dalla Squadra Mobile di Ascoli Piceno.

Sulla donna di 25 anni, nata a Caserta, pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno relativo ad una espiazione pena di oltre 13 anni.

Si tratta di una giovane donna rom dedita ai furti in maniera seriale.

La latitante risultava condannata per un’impressionante serie di furti in appartamento commessi in varie province italiane, da Catania a Trieste passando per Firenze e Milano, ed in ultimo in quella ascolana.