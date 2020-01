Bisognerà aspettare gli ultimi giorni della settimana per sapere se Castaldo scendera’ in campo.L’attaccante della Casertana manca dalla partita con la Viterbese. Per fortuna la squadra nonostante la sua assenza è riuscita a fare un buon bottino di punti, ma è ovvio che con il ritorno dell’attaccante di Giugliano la squadra potrà essere ancora più forte e così centrare la salvezza il prima possibile.