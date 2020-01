Casertana inguardabile, finisce 1-0 per il Rieti

Una brutta Casertana cade anche sul campo del Rieti ultimo in Classifica. Una sconfitta che fa molto male, sia perchè si giocava contro l’ultima in classifica, sia perchè la classifica dice ora soltanto 4 punti dalla zona rossa. Insomma da Domenica per la Casertana servirà un cambio di prestazione, se non si vuole rischiare la retrocessione.

Risultati: Rende-Vibonese 1-1, Viterbese-Catania 2-0, Virtus Francavilla-Paganese 2-0, Reggina-Bari 1-1, Monopoli-Ternana 0-0, Avellino-Picerno 1-1, Cavese-Teramo 1-0, Potenza-Bisceglie 1-0, Rieti-Casertana 1-0, Sicula Leonzio-Catanzaro 27/01.

Classifica: