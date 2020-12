Casertana, l’ultimo punto fatto al Pinto risale a Marzo!

Ancora una sconfitta al Pinto per la Casertana. La squadra rossoblù ha perso per 0-2 contro la Vibonese. Continua la maledizione al “Pinto” ,dove i falchetti non fanno punti pensate dal 1 marzo, quando riuscirono a vincere per 2-0 contro la Cavese.

Peccato perché i falchetti ,sopratutto nel primo tempo, meritavano il vantaggio, sprecando però troppo davanti al portiere. Alla fine decidono la partita Berardi e Plescia. Nel finale arriva anche il rosso a Carillo che salterà quindi la sfida di lunedì sera contro il Monopoli.

Risultati: Casertana-Vibonese 0-2, Palermo-Viterbese 3-3, Potenza-Avellino 0-1, Catania-Bisceglie 2/12