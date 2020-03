Casertana Marzo un mese di fuoco

Sarà un mese di fuoco quello che aspetta la Casertana. La squadra di Ginestra affronterà delle gare molto complicate. Con 5 punti i falchetti dovrebbero quasi ipotecare il discorso salvezza, ma quello che preoccupa e un calendario non proprio semplice. La squadra di Ginestra affronterà nel giro di un mese quattro squadre che in questo momento sono in zona play off. Si parte domenica con la trasferta Monopoli fino ad arrivare al derby in trasferta sul campo dell’Avellino. Insomma sarà un mese difficilissimo dove si spera la Casertana riuscirà a chiudere il discorso salvezza.

Queste le gare del mese di Marzo: