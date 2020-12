CASERTANA-MONOPOLI, LE ULTIME DAI CAMPI

CASERTANA FC – Ultime dai campi per il match contro il Monopoli per quel che concerne i rossoblù. Sono 23 i calciatori a disposizione del tecnico della Casertana, Federico Guidi, per Casertana – Monopoli, valida per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, con calcio d’inizio alle 21, allo stadio “Pinto”. Tornano a disposizione Petruccelli e Valeau. Out gli qualificati Bordin e Carillo, oltre agli indisponibili Cavallini, De Sarlo e Fedato.

Casertana-Monopoli è in programma lunedì alle 21:00 allo stadio “Pinto” di Caserta. La diretta Tv sarà visibile in chiaro su Rai Sport (canale 227 del decoder e 57 del digitale terrestre). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite RAI PLAY, il servizio gratuito per smartphone, pc e tablet.

L’elenco dei 23 convocati.

Portieri: Avella, Dekic, Zivkovic.

Difensori: Buschiazzo, Ciriello, Hadziosmanovic, Konate, Longobardo, Polito, Setola, Valeau.

Centrocampisti: De Lucia, Icardi, Izzillo, Matese, Petruccelli, Santoro, Varesanovic.

Attaccanti: Castaldo, Cuppone, Origlia, Pacilli, Petito.

La probabile formazione.

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Konate, Polito; Izzillo, Santoro, Icardi; Origlia, Castaldo, Pacilli. A disp.: Dekic, Zivkovic, Ciriello, Longobardo, Setola, Valeau, Petruccelli, De Lucia, Varesanovic, Matese, Petito, Cuppone. All.: Guidi

MONOPOLI (3-5-2): Menegatti; Sales, Giosa, Mercadante; Tazzer, Piccinni, Giorno, Paolucci, Nicoletti; Samele, Starita.