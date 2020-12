Casertana-Monopoli sfida per Carriero

Sarà probabilmente nel girone c il futuro di Giuseppe Carriero, il centrocampista del Parma, non sta trovando spazio e sarà quindi mandato altrove. Sul ex centrocampista rosso blu è piombata di nuovo la Casertana, che dovrà cercare di migliorare La propria rosa, per non aver brutte sorprese a fine stagione. La società rosso blu però dovrà vincere la concorrenza del Monopoli. Il centrocampista ha lasciato un bel ricordo hai tifosi e potrebbe essere il colpo per riportare un po’ di entusiasmo , andatosi perso con un inizio di stagione pessimo.