Quello che partira’ domani sarà una settimana lunghissima per la Casertana. Prima la trasferta sulla carta agevole di Nardo e poi due super sfida. Mercoledì al “Pinto” arriverà il Gravina, squadra tra le pretendenti alla promozione. Si terminerà domenica con un altro scontro diretto, l’avversario di tieni questa volta sarà il Cerignola. Due sfide in trasferta è una in casa che possono dare una svolta alla stagione