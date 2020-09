Continua a muoversi sul mercato la Casertana, la società rossoblù è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante, nello specifico sta provando a acquisire Luigi Cuppone, che nella passata stagione ha giocato nel Monopoli. L’attaccante ex Monopoli e in grado di giocare in tutti i reparti offensivi, potrebbe essere quindi un giocatore ideale per il modo di giocare di Guidi. Ci sono però ancora da limare gli ultimi dettagli, ma l’accordo sembra ad un passo