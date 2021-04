CASERTANA/Prossimo match con alcuni squalificati

La Casertana dopo la partita giocata a Monopoli in trasferta dunque per il prossimo match di LEGA PRO o serie C ,si appresta a giocare la prossima partita contro la squadra partenopea della Juve Stabia.

Per quanto riguarda la squadra rossoblù ci saranno delle assenze anche dovute a qualche squalifica: nel match di domenica dovrà fare a meno di ben quattro calciatori in vista della sfida interna con la Juve Stabia in programma allo stadio Pinto domenica alle ore 12.30. Il Giudice Sportivo ha infatti fermato Avella, Hadziosmanovic e Rosso, che erano in diffida e hanno rimediato l’ammonizione nella gara vinta ieri a Monopoli. A loro va ad aggiungersi Del Grosso, che dovrà scontare la seconda e ultima giornata di squalifica. Una bella gatta da pelare per mister Guidi