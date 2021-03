Casertana raggiunta la salvezza ora punta ai play off

La Casertana FC ha raggiunto la quota salvezza a quota punti 42 ora potrebbe puntare a quelli che sono i play off anche se regna un clima di incertezza sui rinvii a causa anche e soprattutto del covid 19.

Sul momento dei rossoblù, si è pronunciato il mister Guidi così dopo l’ultima vittoria “Abbiamo concesso davvero poco, abbiamo riproposto gli undici di Bari, perchè volevamo dare continuità a chi si era dimostrato all’altezza, della situazione. Pur essendo giovanissimi la risposta è stata molto positiva, abbiamo subito reagito, colpito un palo non meritavamo di essere in svantaggio a fine primo tempo. C’erano tanti giovani in campo che hanno sfoderato un’ottima prestazione, chiaramente è da mettere in conto di qualche passaggio a vuoto all’interno della stessa squadra ma fa parte del percorso di crescita ma la squadra ha continuato ad essere propositiva ed aggressiva. L’obiettivo stagionale è stato raggiunto ora cerchiamo di puntare in alto ai play off alzando l’asticella cerchiamo di vincere che le partite che rimangono”.

Intanto il presidente D’Agostino ha annunciato il rinnovo del contratto all’allenatore Guidi queste le sue dichiarazioni ” L’anno prossimo dovrebbe essere quello della rinascita, sia per quanto riguarda la situazione legata alla pandemia che per lo stadio , era giusto fare questo percorso con un allenatore che stimo sia come persona che come tecnico. La Casertana gioca con quattro calciatori del settore giovanile, SAntoro è da 4 anni con noi bisogna riconoscere un piccolo merito anche alla società per come ha lavorato e continueremo a farlo”. Poi il presidente si è pronunciato sulla questione stadio cosi “L’obiettivo resta sempre lo stesso per quanto mi riguarda ancora far tanti campionati di Serie C non mi interessa tra i comuni mortali ho anche affermato che se non parte lo stadio vado via ho sempre fatto tutto con le mie forze. Fare la comparsa non mi piace tanto a breve dovremo ripartire con lo stadio e credo sia la più grande risposta per un grande progetto. Caserta come utenza è una delle provincie più grandi della Serie C, ci sta stretta dobbiamo fare di tutto per cambiare serie calcistica.