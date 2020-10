Casertana recupera per il derby Francesco Fedato

Domani andrà di scena il derby tra Avellino e Casertana. Una gara molto sentita anche per il gemellaggio che lega le due tifoserie, anche se per questa stagione purtroppo non sarà possibile festeggiare insieme. Non sarà della gara il grande ex Castaldo, che deve ancora recuperare dal suo infortunio, una buona notizia per mister Guidi c’è. Il ritorno di Francesco Fedato, l’attaccante potrebbe subito tornare titolare viste le tante assenze.

Queste le probabili formazioni:

Avellino: Forte, Ciancio, Miceli, Dossena; Rizzo, Aloi, De Francesco, D’Angelo, Adamo; Maniero, Fella.

Casertana: Dekic; Buschiazzo, Konaté, Carillo; Hadziosmanovic, Bordin, Varesanovic, Setola; Icardi;Cuppone, Fedato.