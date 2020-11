Casertana rialzati subito!!

Una sconfitta amara, una sconfitta che fa male per come è arrivata, come se non bastasse a punire i falchetti ci hanno pensato gli ex di turno.

Ora, però, il tempo per piangere non c’è ,perché mercoledì i falchetti ritorneranno subito in campo (al Pinto il Foggia).

Sarà necessario ridurre al minimo gli errori, la situazione per il momento è tragica con il penultimo posto in classifica e una fase difensiva quasi nulla.

Anche il portiere purtroppo ieri ha fatto diversi errori, certo si potrebbe dir molto sul rigore per la Turris, ma non può essere sempre un alibi.

Il Foggia arriverà a Caserta. Dopo la bella vittoria sul Bari servirà una gara perfetta per provare ad ottenere i tre punti.

La gara è stata anticipata alle ore 15 di mercoledì, intanto nelle altre gare continuano a correre Ternana e Teramo, mentre nella zona bassa della classifica la Cavese ha pareggiato una gara spettacolare contro il Potenza per 4-4.

Risultati: Paganese-Teramo 1-2, Catania-Vibonese rinviata, Palermo-Viterbese rinviata, Ternana-Catanzaro 5-1, Foggia-Bari 1-0, Potenza-Cavese 4-4, Casertana-Turris 2-4, Juve Stabia-Bisceglie 1-0, Monopoli-Virtus Francavilla 1-3

Classifica:

Ternana 18

Teramo 17 *

Bari 14 *

Avellino 14 **

Turris 14 *

Juve Stabia 13

Vibonese 9 **

Francavilla 8

Monopoli 8 *

Catanzaro 8 **

Bisceglie 7 **

Catania 6 **

Viterbese 6 *

Foggia 6 **

Potenza 6 *

Paganese 6

Cavese 5

Casertana 3

Palermo 1 ****

* gare in meno