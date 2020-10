Casertana scatenata sul mercato, arriva Fedato

Una Casertana scatena sul mercato nelle ultime ore . La squadra rossoblu’ ha reso ufficiale l’arrivo di Francesco Fedato.

Questo il comunicato della Casertana:

La Casertana FC comunica di aver ingaggiato con un contratto biennale il calciatore Francesco Fedato. Attaccante esterno classe 1992, Fedato vanta una carriera ricca di maglie importanti, in particolar modo in serie B. Cresciuto nelle giovanili del Venezia, viene lanciato definitivamente dal Bari nel 2012/13. Con i pugliesi mette insieme 26 presenze e 6 reti in cadetteria. La stagione successiva continua la sua scalata: dopo la prima parte di campionato disputata con i biancorossi, viene portato in serie A dal Catania. In massima serie indossa, poi, anche la maglia della Sampdoria. Successivamente torna in B con di Carpi e Foggia. Nel 2019 la conquista della cadetteria con il Trapani. La scorsa stagione per lui 22 presenze e 4 reti con il Gozzano in C.

“Sono contento perché riparto da una piazza importante del sud con la giusta pressione e ho tanta voglia di fare bene –commenta Fedato – Sono qui concentrato al massimo per dare tutto per questi colori. La vita è fatta di coincidenze e, in questo momento, tutto sembrava portarmi a Caserta. La mia compagna è di queste parti, mio figlio è nato proprio il giorno in cui c’è stato il contatto con la Casertana. Mi sono subito messo al lavoro per trovare la migliore condizione. Perchè negli ultimi anni sono sceso in C? Sicuramente qualcosa è mancato in passato da parte mia, ma sono contento per quanto fatto nella mia carriera. Essendo ancora giovane, lavoro ogni giorno per tornare dove ogni giocatore spera di giocare. Ma per me la Casertana è già un momento importante della mia carriera”.