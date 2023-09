Casertana Se sono rose fioriranno

Di Michele Ventrone

Prosegue la marcia di avvicinamento della Casertana calcio verso la prima partita di campionato, fissata, ricordiamo, il 17 settembre contro il Benevento. La dirigenza continua, intanto, a sfornare colpi di mercato per costruire una rosa che possa ben figurare in serie C. In questo articolo, analizzeremo per intero la rosa dei “falchetti”. Per comodità e per non appesantire la cosa, “spalmeremo” la descrizione in due articoli diversi. Oggi concentreremo l’attenzione su portieri e difensori. Come portieri, i rossoblù vanteranno Giacomo Venturi e Salvatore Romano. Il primo, classe 1992, cresciuto calcisticamente nel Bologna, viene da un’esperienza quadriennale con la Reggiana, con cui ha ottenuto una promozione in B. Romano, invece, più giovane (2002), vanta varie esperienze in D ed è stato prelevato dall’Afragolese. A difesa, ecco Daniele Celiento. Il centrale è cresciuto nel Napoli e nella sua scheda osserviamo diverse presenze in C, oltre ad un’importante promozione ottenuta in B col Bari, club di provenienza. Altro “stopper” è Marco Soprano. Classe ’96, è cresciuto nel Genoa ed ha militato essenzialmente tra C e D. Matteo Darini, altro difensore, è stato acquistato nella scorsa stagione dal Siena ed ha giocato in prestito al Lavello (serie D). Per lui sarà un ritorno da protagonista? Di Alessandro Fabbri sappiamo che ha una radicata esperienza in C, con una lunga militanza nelle file del Sudtirol conclusasi con la promozione in B. Ultima stagione al Trento. Di Armando Anastasio “salta agli occhi” che è un classe 1996 e un altro scuola-Napoli. Da non dimenticare che arriva in prestito dal Monza e che conta varie presenze in B con ben quattro squadre: Parma, Cosenza, Pordenone e Monza. Angelo Giaquinto, terzino destro classe 2005, è la “specialità della casa”, nel senso che viene direttamente dal vivaio rossoblù. Conta una sola esperienza all’Isernia (serie D)fatta nella scorsa stagione, ma pronto a fare il salto di qualità nella terza serie. Se son rose fioriranno.