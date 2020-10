Casertana sembra fatta per il ritorno di Martone

Dopo la rescissione del contratto con Violante, la Casertana sembrerebbe pronta ad ufficializzare il suo successore. Tutte le voci portano a quella di Martone, per lui sarebbe un ritorno in quel di Caserta. Un voce che però non piacerebbe molto alla tifoseria, certo appellarsi al passato avrebbe poco senso. Ricordo che già qualche anno fa la situazione fu la stessa con Sasà Campilongo, con i tifosi che non volevano un suo ritorno, sappiamo tutti poi come è andata a finire con l’ex bomber rosso blu, chissà che una situazione del genere non possa ripetersi con Martone