Comunicato della Casertana: In seguito all’infortunio registratosi durante la seduta di rifinitura dello scorso sabato, il calciatore Mohamed Laaribi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali di ritiro. Per il centrocampista si tratta di un “trauma distorsivo al ginocchio destro con distrazione del legamento crociato interno”. Per Laaribi ci sarà da osservare alcuni giorni di riposo prima di dare inizio al percorso che porterà al suo recupero.