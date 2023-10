Casertana subito fuori dalla Coppa Italia di serie C

Di Michele Ventrone

Casertana fuori dalla coppa Italia di serie C. E’ questo il primo verdetto della stagione per i “falchetti”, che vengono eliminati precocemente al primo turno, i trentaduesimi di finale. Un verdetto, in realtà, poco importante e che lascia pochi rimpianti. Si è visto, infatti, sin dalla consegna delle formazioni che mister Cangelosi sottovalutasse la coppa, schierando riserve alternate a pedine delle giovanili. Scelta assolutamente da rispettare, visto l’accumulo di partite che i rossoblù stanno avendo in questa parte della stagione. Anche nella squadra avversaria, il Latina, si è visto ampio turnover, ma molto ridotto rispetto ai “falchetti”. Al “Francioni”, quindi, si è assistito ad una partita molto diversa rispetto all’ 1 a 1 maturato alla seconda giornata. La Casertana ha cominciato subito forte con varie occasioni, tipo il tiro da lontano di Paglino al 27’. Poi è cresciuto il Latina che alla mezz’ora ha avuto nitide occasioni con il solito Fabrizi, bravo Marfella. Il portiere di riserva rossoblù, in prestito dal Napoli, si è fatto trovare pronto più volte. Sarà in grado di insidiare Venturi per un posto da titolare? Il primo tempo finisce 0 a 0. Nella ripresa occasioni per il rossoblù Taurino al 49’ e di nuovo Fabrizi, che al 54’ si vede annullare un gol per fuorigioco. La Casertana comincia a calare, tanto che arriva il gol partita del subentrato albanese Serbouti, non senza una serie di errori dei difensori rossoblù sugli sviluppi del corner avversario. I “falchetti” si disuniscono, rischiando più volte la rete del 2 a 0 con Mastroianni (81’) e Fabrizi (92’), in entrambi i casi salva Marfella. Finisce così 1 a 0 per il Latina che avanza nella competizione. Partita comunque da ignorare sia perché giocavano le riserve sia perché si trattava di una competizione a cui, ripetiamo, i “falchetti” hanno dato poca importanza. Nessuno, quindi, si azzardi a parlare di crisi. Alla prossima, domenica alle 14 contro il Monterosi, vedremo sicuramente un’altra Casertana, vogliosa di reagire e rimettere le cose a posto. Le basi su cui ricostruire ci sono, sta ai “nostri” dare un “colpo di reni” verso gli obiettivi prefissati.