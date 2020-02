Casertana un derby da non sbagliare

Sarà un derby che arriva in un momento cruciale per la Casertana di mister Ginestra. Il vantaggio di appena tre punti sul Picerno, non può rendere tranquilla la squadra, che domani sera al “Pinto” ospiterà la Cavese. La squadra ospite arriva a questa gara con la salvezza ormai quasi centrata. La Casertana invece ormai non vince da mesi, la squadra dei girone di andata sembra ormai esse scomparsa. Quella contro la Cavese sarà quasi un ultimatum, con anche il pensiero per quello che succederà tra Francavilla e Picerno.

Risultati: Casertana-Cavese 29/02, Reggine-Monopoli 1/03, Rieti-Sicula Leonzio 1/03, Rende-Viterbese 1/03, Catania-Vibonese 1/03, Bari-Avellino 1/03, Paganese-Teramo 1/03, Potenza-Catanzaro 1/03, Ternana-Bisceglie 1/03, Virtus Francavilla-Picerno.

