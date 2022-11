Finisce 0-0 la sfida tra Vis Artena e Casertana. Un debutto un po’ amaro per mister Panarelli, una gara che ha dimostrato per l’ennesima volta che la squadra ancora non riesce completamente a dominare l’avversario di turno. Anche un po’ di sfortuna in realtà per i falchetti con un arbitraggio molto discutile. Nonostante tutto però i falchetti possono dirsi fortunati visto il pareggio anche del Sorrento che quindi resta avanti solo di 7 punti