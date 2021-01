Casertana, un secondo tempo da urlo, ti regala la vittoria nel derby!

Era partita molto male la partita della Casertana in quel di Pagàni.

Un primo tempo pessimo sopratutto dovuto alle condizioni del campo da gioco. Alla fine i primi 45 minuti vedono i falchetti essere sotto per 1-0, con goal su rigore di Diop.

Ma nella ripresa tutto cambia? neanche il tempo del suo rientro in campo ed è subito Castaldo show, il suo goal non solo permette ai falchetti di riprendere la gara,ma sopratutto porta totalmente il gioco a favore dei falchetti.

Completano la rimonta Cuppone che sfrutta un errore della difesa e fa 1-2 ed infine Icardi con un bel gol da fuori area. Mercoledì i falchetti potrebbero davvero ritrovarsi ad un passo dal treno playoff in caso di vittoria a Bisceglie.