Casertana, via i veli dalla nuova stagione

La stagione 2024/25 comincia ufficialmente oggi, ma sono molte le cose da mettere a posto tra le file dei “falchetti”. Innanzitutto, Cangelosi è stato sostituto sulla panchina dal giovane emergente Manuel Iori. Il 42enne, però, rimane un rischio, visto che nel suo curriculum ha solo un’esperienza col Sangiuliano city (serie D), oltre ad aver allenato le primavere del Cittadella e del Sudtirol. Sarà un’incognita, ma lasciamo parlare il campo. L’altro tassello completato dal presidente D’Agostino è stato Trevor Trevisan, il nuovo DS, che ha sostituito l’ottimo partente Degli Esposti. Per quanto riguarda il mercato, tutto è ancora in standby. Sono molti i giocatori che lasceranno la squadra per fine prestito, gente che ha fatto benissimo come Curcio, Celiento e Anastasio. Ci sarà del lavoro per Trevisan per allestire una squadra che deve (qui è d’obbligo un “must”) puntare alla promozione. Intanto sono stati stabiliti i tre gironi della serie C. In realtà, c’era solo da inserire le tre seconde squadre di club della serie A (Juventus NG, Atalanta U23 e la neonata Milan Futuro). La sorte non ha sorriso alle squadre del sud, in quanto nel girone C è stata sorteggiata la Juventus NG, che, come tutti noi ricordiamo, è stata la squadra che ha estromesso i nostri colori dai playoff 2023/24. Altre compagini le classiche Avellino, Benevento, Catania, Taranto, Crotone e Foggia, che renderanno il girone C come al solito difficile e spumeggiante. L’inizio del campionato è fissato così al 25 agosto 2024, con chiusura della regular season il 27 aprile 2025. Ci sarà la sosta natalizia, oltre a tre turni infrasettimanali disseminati nel calendario. Calendario che verrà stabilito più avanti, al termine dei soliti possibili ricorsi e controricorsi (unica esclusa dalla C l’Ancona). La coppa Italia di serie C, invece, comincerà già dall’11 agosto 2024 e avrà il secondo turno il 18 agosto 2024. È vero che “il buongiorno si vede dal mattino”, ma i veri valori si vedranno sicuramente più avanti. Non ci resta che augurare una buona stagione alla nostra cara amata Casertana. Possiamo, anzi dobbiamo, puntare alla B. Un’intera città e un’intera tifoseria la sogna…