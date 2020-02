Casertana-Vibonese biglietti disponibili

Finalmente disponibili i biglietti per l’incontro tra Casertana e Vibonese, la sfida si giocherà allo stadio “Pinto” alle ore 17:30.

Questo il comunicato della Casertana:

Si comunica che sono in vendita i biglietti per la sfida Casertana-Vibonese in programma allo stadio Pinto di Caserta domenica 23 febbraio 2020 alle ore 17.30

Questi i prezzi dei tagliandi (costi di prevendita inclusa) acquistabili presso i consueti punti rientranti nel circuito GO2.

DISTINTI – Intero: 10 euro, Ridotto: 6 euro, Segnaposto: 2 euro.

TRIBUNA INFERIORE – Intero: 12 euro, Ridotto: 8 euro, Segnaposto: 3 euro

TRIBUNA LATERALE Intero: 15 euro, Ridotto: 11 euro, Segnaposto: 4 euro

TRIBUNA CENTRALE Intero: 20 euro, Ridotto: 15 euro, Segnaposto: 5 euro.

TRIBUNA VIP: 50 euro.

SETTORE OSPITI:10 euro

il biglietto RIDOTTO è riservato alle Donne, agli over 65 e ai ragazzi tra i 12 e i 18 anni.

il SEGNAPOSTO sarà acquistabile unicamente presso il CASERTANA STORE e il Botteghino dello stadio ‘Pinto’