Casertana-Viterbese a rischio

Continua ad espandersi il covid in casa Casertana. La società rossoblu’ nel nuovo giro di tamponi ha riscontrato tre nuove positività. Ora bisognerà capire se i falchetti potranno giocare la gara di domani contro la Viterbese. Questo il comunicato della Casertana:”In seguito ai tamponi effettuati nelle scorse ore sono emersi ulteriori tre casi di positività al Covid 19 all’interno del gruppo squadra. I tre tesserati in questione si vanno ad aggiungere ai sette già in isolamento fiduciario dalla scorsa settimana”.