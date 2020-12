Casertana-Viterbese indaga la Procura

La Vicenda tra Casertana e Viterbese non è ancora terminata, il pm di Santa Maria Capua Vetere potrebbe aprire un indagine sulla vicenda di domenica scorsa. Ricordiamo che la Casertana ha dovuto giocare la gara in nove, visto i tanti assenti per il Covid. La gara si è giocata nonostante non fossero ancora arrivati i risultati dei tamponi, al netto della richiesta della Casertana di posticipare la gara alle ore 21. Ora la Procura cercherà di ricostruire quello che è successo domenica.

Oggi, invece,oggi sarà stabilito di capire con chi giocherà la Casertana (in teoria dovrebbe giocare con la Juve Stabia)