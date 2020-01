Casertana,Il bomber che non ti aspetti Angelo D’Angelo

Caserta. Una delle grandi sorprese di questa stagione, si sta confermando il centrocampista Angelo D’Angelo, la doppietta di ieri contro il Rende gli permette di arrivare a quota 7 gol stagionali. Un record anomalo per il centrocampista della Casertana, basta pensare che quando giocava nell’Avellino ha segnato 22 gol in 228 partite. I numeri da quando è arrivato alla Casertana sono nettamente migliorati, infatti Di Angelo in appena 42 presenze ha segnato la bellezza di 11 gol.

Classifica marcatori della squadra rossoblu’: Starita 9 , Angelo D’Angelo 7, Luigi Castaldo 6, Antonio Zito, Antonio Floro Flores 2, Jacopo silva 1, Leonardo Logno 1, Marco Caldore 1, Daniele Paparusso 1, Lorenzo Cavallini 1.