Casertano, 4 i comuni con oltre 200 contagiati

Caserta-Continua a calare il numero delle persone attualmente positive nel casertano, anche se ad un ritmo inferiore rispetto a qualche settimana fa: ad oggi sono poco meno di 4mila (3989) i positivi in provincia. Nelle ultime 24 ore, sono guarite 219 persone a fronte di 141 nuove positività, per un tasso di contagio dell’8% (1750 i tamponi effettuati ieri).

Altro dato che invece continua a mantenersi costante è quello delle vittime del Covid, sempre molto alto nelle ultime settimane: dieci i decessi nelle ultime 24 ore (115 dal 23 dicembre scorso), 482 da inizio pandemia.

Il calo dei positivi attuali si evidenzia nei numeri che riguardano i singoli comuni, dove la situazione va migliorando sensibilmente e anche l’assistenza da parte dei Covid-team dell’Asl di Caserta ai tanti positivi che sono in isolamento domiciliare si fa più efficiente e puntuale.

Sono solo quattro ormai i Comuni con oltre duecento contagiati attuali, ovvero Caserta (232), Aversa (212), Marcianise (204) e Maddaloni (244).

In altri cinque si registrano oltre cento positivi attuali: si tratta di Mondragone (173), Santa Maria Capua Vetere (122), San Felice a Cancello (144), Sessa Aurunca (138) e Orta di Atella (107), comune ex zona rossa.

Situazione sotto controllo invece a Rocca d’Evandro, piccolo comune dell’alto-Casertano alle prese con due focolai, il primo in una Rsa privata e il secondo legato ad una veglia funebre, che ha 68 positivi in totale.

Dal 31 dicembre alla fine della giornata del 6 gennaio, in tutto il territorio del Casertano sono stati effettuati 6050 vaccini. Un terzo della fase 1 del piano dell’Asl di Caserta, che coinvolge gli operatori sanitari della zona, è stata completato. Nei 5 hub (tra cui Marcianise ) si sta accelerando per completare al più presto; rispetto alle 3-400 dosi quotidiane dei primi giorni, alll’Epifania sono state infatti somministrate 1206 dosi (il 5 gennaio il dato alla fine della giornata era 4844).

L’Azienda Sanitaria Locale di Caserta ha comunicato ieri che per l’esecuzione dei tamponi antigenici rapidi, nell’ambito dell’attività di screening prevista per la ripresa per l’attività didattica in presenza, saranno attivi dal 7 gennaio c.a. i seguenti Drive Through: 1) Scuola Specialisti Aeronautica Caserta Viale Doueth 2) Caserma Garibaldi Caserta Via Laviano 3) Caserma VVFF Caserta Via P.Borsellino 4) Via Brecciame /Via Roma Maddaloni 5) Teano Località Collina S. Antonio 6) Aversa Via S. Lucia 7) Mondragone c/o Distretto Sanitario 8) Piedimonte Matese c/o l’ex Istituto Salesiano

È possibile effettuare la prenotazione del tampone rapido antigenico inviando il predisposto modello di richiesta all’indirizzo di posta elettronica [email protected] con il relative numero telefonico. Successivamente si procederà a comunicare la sede e la fascia oraria di accesso alle strutture. Il modello si può scaricare dal sito http://www.aslcaserta.it