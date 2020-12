Casertano-Aggiornamenti covid, 14 decessi

Coronavirus- Quattordici morti per Covid nelle ultime 24 ore: è alto il bilancio delle vittime nel Casertano, dopo i sette morti di ieri. In appena 48 ore sono decedute 31 persone causa Coronavirus in provincia di Caserta, 391 da inizio pandemia. Un dato drammatico cui fa da contraltare il numero dei guariti, anche oggi molto alto: per quel che concerne i guariti sono 341, ben oltre duecento in più dei nuovi casi positivi (139), con un numero complessivo di persone attualmente contagiate dal Covid, che scende sotto la soglia dei cinquemila casi (4973); resta inoltre all’11%, come 24 ore fa, il rapporto tra i nuovi contagiati e test eseguiti (1262).