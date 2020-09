Casertano, covid-19/ riepilogo generale

Altri casi di covid 19, per la precisione 28, si sono registrati nel casertano

I nuovi casi riguardando persone residenti ad Aversa (2), Casal di Principe (9), Castel Volturno (1), Cesa (1), Francolise (1), Frignano (1), Gricignano d’Aversa (2), Lusciano (2), Marcianise (1), Orta di Atella (3), San Cipriano d’Aversa (1), San Nicola la Strada (1), San Prisco (1), Sparanise (1), Teverola (1).

Diamo qualche dato e qualche numero, sono 28 tamponi positivi relativi su un totale di 594 tamponi processati nei laboratori dell’Asl di Caserta nelle ultime 48 ore. È quanto emerge da un report che è stato pubblicato dall’azienda sanitaria casertana guidata,nelle ultime 48 ore non sono deceduti ulteriori pazienti (il totale resta 48), mentre ci sono stati più guariti rispetto ai nuovi contagi: sono ben 32, infatti, le persone che hanno avuto il doppio esito negativo dei tamponi processati (il totale arriva a 672) e questo permette di far scendere, dunque, il dato dei pazienti attualmente positivi (572). Sarebbero in calo tuttavia anche le persone in quarantena per essere venuti in contatto con positivi al coronavirus.