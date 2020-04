Casertano Ricambi S.R.L. un’ azienda moderna presente sul mercato da oltre 70 anni

Un’azienda moderna, sul mercato da oltre 70 anni. Casertano Ricambi S.r.l.

“Noi siamo una parte di questo cuore, con una missione oggi anche sociale rispetto alla pandemia in atto. Lavoriamo in un settore che oggi è il cuore pulsante del nostro paese ed è lo stesso che sta portando viveri, medicinali e attrezzature a chi ne ha bisogno. Queste sono le parole del dott. Giacomo Casertano titolare della società.

La stessa considerazione è stata fatta dal Ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook.

“Tutti coloro- ha dichiarato Ottavio Chiavaroli referente della sede centrale Campania- che in queste settimane si stanno adoperando per arginare i danni dovuti alla diffusione del virus, così come tutti coloro che devono garantire i servizi essenziali, hanno bisogno di riparare i cosiddetti giganti dell’asfalto. Noi distributori di ricambi presenti in Italia in quattro regioni: PUGLIA, LAZIO, ABRUZZO e CAMPANIA; la centrale a Caserta, stiamo garantendo un ottimo servizio, e comunque sempre rispettosa di tutte le norme emanate. In questo momento drammatico ed epocale tutto il Gruppo della Casertano ricambi è compatto a risolvere tutte le richieste delle officine e flotte per il corretto svolgimento delle loro attività. Uniti si può fare e si deve fare!.”