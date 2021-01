Casertano(Covid 19), 9 decessi al giorno

La Covid-19 continua a mietere ancora troppe vittime in provincia di Caserta. Nell’ultima settimana l’Asl ha registrato ben 64 decessi di pazienti che avevano contratto il virus: oltre 9 vittime al giorno. Una media da incubo, calcolata dall’8 al 14 gennaio 2021. L’aumento in tal senso è stato dunque significativo rispetto alla settimana precedente quando i pazienti che non ce l’hanno fatta sono stati 50. Ed il numero dei decessi dall’inizio della pandemia è salito così a quota 554.

Dati in netto peggioramento rispetto alla settimana precedente anche sul fronte dei contagi: in 7 giorni sono risultati positivi 1.014 pazienti (+203). Tuttavia, dall’8 al 14 gennaio, l’incidenza percentuale dei positivi per tampone è scesa all’8,8% (rispetto al 9,9% della settimana precedente). Un calo dovuto all’aumento dei tamponi processati: 11.947 rispetto agli 8150 della settimana precedente.

Maddaloni e Mondragone sono i centri maggiormente colpiti dal coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dall’Asl di Caserta, nella comunità maddalonese ci sono ancora 249 pazienti positivi al Covid, mentre nella città del litorale domitio 207. Nella triste classifica delle città con più alto numero di contagiati seguono Caserta (188 positivi attuali), Marcianise (180), Sessa Aurunca e Teano (109), Aversa (108), San Felice a Cancello (101), Capua (87), Santa Maria Capua Vetere e Trentola Ducenta (86).

A Rocca d’ evandro e Presenzano due comuni dell’alto casertano. Nel primo comune i positivi attuali sono arrivati a quota 78 e il rischio che possa essere dichiarato “zona rossa” si fa davvero sempre più insistente. Mentre a Presenzano i 60 positivi totali, 32 attualmente monitorati ed un gruppo di 48 persone ancora in quarantena in attesa del responso del tampone“