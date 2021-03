Caserta:partita la campagna di vaccinazione anche per il personale universitario

È da poco partita la campagna di vaccinazione anche per il personale universitario, al quale è stato somministrato, insieme a quello scolastico,unicamente il vaccino di AstraZeneca. Per partecipare alla campagna è sufficiente dare la propria disponibilità sul portale della Regione Saniarp, inserendo i propri dati personali e recarsi nei centri indicati, muniti del relativo modulo di adesione precompilato. Tra i primi a ricevere la prima dose di vaccino figura Calenzo Gaetano,membro del personale non docente, attualmente in servizio presso l’Ateneo Luigi Vanvitelli di Caserta. Un’esperienza positiva e nel contempo forte quella vissuta dal 39enne, originario di Sessa Aurunca che, con la sua testimonianza,ha inteso spazzare via ogni dubbio sull’efficicia e sulla sicurezza del vaccino di AstraZeneca, minate dalle notizie un po’ allarmanti circolate negli ultimi giorni’

“Ero assolutamente tranquillo. Certe cose vanno affrontate in modo razionale, senza farsi trascinare dall’ingorgo di informazioni che creano solo confusione e psicosi ingiustificata. Bisogna fidarsi della scienza e di chi è del mestiere” dice Calenzo che, dopo l’inoculazione,come da prassi, è stato tenuto sotto osservazione per 15 minuti per verificare il presenza di eventuali reazioni avverse.

“L’unico suggerimento che mi hanno dato è quello di prendere la tachipirina, in caso di di febbre ,ma mi hanno spiegato che è un effetto secondario, abbastanza comune,e se dovesse capitare non c’è nulla di cui preoccuparsi” conclude Calenzo che ha tenuto in ogni caso a precisare che “bisognerà comunque continuare ad indossare regolarmente la mascherina e a rispettare il distanziamento,non essendo ancora accertato se il vaccino sia in grado di impedire o meno il contagio”.