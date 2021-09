Casertavecchia,Un borgo di libri/ L’intervento di Lucia di Bello

Nel suggestivo borgo medievale di Casertavecchia è da qualche giorno iniziata la quarta edizione della rassegna “Un Borgo di Libri”, ideata dal giornalista e scrittore Luigi Ferraiuolo.

Fino al 12 settembre, nella splendida location, si riverseranno scrittori, artisti, critici, giornalisti e professionisti per patecipare ad una serie di presentazioni di libri che si svolgeranno sotto forma di dialogo con i rispettivi autori. Durante la kermesse, che quest’anno ha come tema l’immagine simbolica degli “Spacciatori di libri”, sarà anche possibile visitare 4 mostre:

Mostra Fotografica Africa del Nord di Patrizia Posillipo – Cattedrale;

Mostra Fotografica Contest 2020 – Boutique Hotel Palazzo dei Vescovi;

Mostra Dialogue – Palazzo del Pozzo Pozzovetere;

«Immagini di Un Borgo di Libri» – Eremo San Vitaliano.

Di seguito il programma completo dell’evento.Domenica prossima alle 19.00, interverrà anche l’avvocato Lucia di Bello per commentare il romanzo “La leggenda del Malombra”. L’ingresso è gratuito e per partecipare occorre effettuare la prenotazione su eventbrite