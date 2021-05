Casertazione organizza la IV edizione di Mondo Pulito

Comunicato stampa

Caserta. Stamattina a Caserta, in Piazza Carlo di Borbone, si concluderà la IV edizione di “Mondo Pulito” organizzata dall’Associazione CasertAzione.

L’appuntamento è per le ore 9 per i soci del sodalizio e per tutti quelli che vogliono donare all’intera città un poco del proprio tempo per rendere più pulita e più bella la piazza più grande d’Italia, intitolata ad uno dei più grandi uomini di Stato. Ad partecipante verrà fornito l’attrezzatura adatta (pettorine, guanti, mascherine, scope, palette ecc) per cimentarsi in un’attività che sia soprattutto di sprone per tutti, in modo che si incominci ad avere rispetto e tutela per il proprio territorio.

La manifestazione vedrà anche la presenza di Carlo Marino, sindaco di Caserta, di Giorgio Magliocca, presidente della Provincia, di Sirio Vallarelli, direttore di Ecocar, e di Agostino Rossi, ideatore del camion “Reggia di Caserta patrimonio di tutti”, vale a dire di un camion personalizzato col disegno della Reggia che nel 2019 girò in tutta Europa. La manifestazione fruisce della sponsorizzazione della Publisoftware del dottor Giuseppe Izzo. Ma ci sarà anche un dolce momento col taglio e degustazione della “Torta Reggia” realizzata da Vincenzo Dello Stritto Pastry Chef. Il presidente di CasertAzione, Francesco Guida, ci dice: “Sono particolarmente felice d’aver organizzato con tutti noi giovani quest’ultima tappa davanti a Palazzo Reale, perché così vogliamo testimoniare con le nostre attività di essere tanto rispettosi dell’ambiente quanto del patrimonio di bellezze storiche che arricchiscono la nostra città.”

Infatti, l’associazione CasertAzione nelle precedenti tre tappe ha provveduto a bonificare un’antica via di Casolla che dalle ultime case poste proprio ai piedi dei Colli Tifatini si dirama fino a raggiungere la cosiddetta Grotta di Polifemo, una cava di tufo attiva nei secoli passati, e la millenaria chiesa di San Rufo di Piedimonte di Casolla, storico Borgo Medioevale. La bonifica di questo sentiero, che ha richiesto addirittura l’intervento di un trattore e di strumenti idonei utilizzati nel corso di due tappe, visto che si era formata una vera e propria selva, costituisce una riappropriazione delle antiche vie e degli storici sentieri percorsi fino a pochissimi anni fa dalla popolazione locale. Inoltre, è degna di menzione anche la bonifica della zona del Murillo in via Assunta del Mezzano, perché durante il periodo estivo è meta di giovani e di famiglie alla ricerca di un posto dall’aria salubre e tranquillo. Ma le precedenti tre tappe hanno anche visto la presenza di squadre veloci dell’associazione CasertAzione a compiere atti di pulizia di materiali abbandonati in altre zone delle frazioni tifatine, come Staturano, Santa Barbara e Tuoro.

“L’associazione CasertAzione –continua il giovane presidente Francesco Guida- con questa ulteriore attività vuole richiamare l’attenzione su un bene, quale è la Reggia di Caserta, patrimonio e vanto non solo dei casertani ma di tutti, e verso cui si deve portare il massimo rispetto e fare di tutto per procedere ad un percorso di valorizzazione di cui dovrebbe beneficiare Caserta coi comuni limitrofi con lo scopo di arginare il triste fenomeno, sempre più consistente, dell’emigrazione di giovani, soprattutto quelli in possesso di più qualificati titoli formativi, e di dare luogo, nel contempo alla nascita ed alla crescita di piccole e medie aziende.”