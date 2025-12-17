Casi di lebbra. Scatta l’allarme

In Europa orientale, sono stati segnalati nuovi casi di lebbra. In Romania, sono stati identificati quattro casi legati a un centro massaggi di Cluj-Napoca, con due confermati e due in valutazione. Questo segna il primo caso nel Paese dopo 44 anni. Le autorità hanno chiuso temporaneamente il salone per indagini e sanificazione.

In Croazia, un caso isolato è stato registrato in un lavoratore nepalese, il primo dal 1993. I funzionari hanno confermato che la situazione è sotto controllo e non rappresenta un rischio per la popolazione, grazie alla bassa contagiosità della malattia e all’attivazione di protocolli di sicurezza.

In risposta ai nuovi casi di lebbra in Europa orientale, sono state attivate diverse misure di sicurezza:

1. Chiusura Temporanea dei Centri Coinvolti: In Romania, il centro massaggi di Cluj-Napoca è stato chiuso per indagini epidemiologiche e sanificazione.

2. Valutazione Clinica: Le persone che hanno lavorato a stretto contatto con i casi confermati sono state sottoposte a valutazioni cliniche e microbiologiche.

3. Trattamento Preventivo: I contatti stretti del caso isolato in Croazia hanno ricevuto terapia post-esposizione preventiva, pur non risultando contagiati.

4. Attivazione di Protocolli di Controllo: Le autorità sanitarie hanno messo in atto protocolli internazionali per monitorare e gestire la situazione.

5. Comunicazioni alla Popolazione: Sono state fornite rassicurazioni alla popolazione riguardo alla bassa contagiosità della malattia e ai rischi minimi di trasmissione.

Queste misure mirano a contenere la diffusione della malattia e a garantire la sicurezza pubblica.