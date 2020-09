Casi di positività al Covid 19 nella provincia di Caserta e l’appello del sindaco di Aversa

Nuovo aumento dei casi di Covid 19 nella provincia di Caserta: nelle ultime 24 ore, altri 35 i casi. Ad Aversa si sono superati i 51 casi, nonostante da dieci giorni ci sia l’obbligo delle mascherine anche all’aperto. Non ci sono guariti o deceduti: il numero di casi attuali supera così quota 300, mentre i casi totali da inizio pandemia si avvicina a quota mille.

Il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, in questi giorni ha condannato in un discorso coloro che forniscono dati falsi riguardo la loro salute e spostamenti.

“È un incosciente colui che mette potenzialmente a rischio la salute di chi gli è vicino. Non abbassiamo la guardia, indossiamo la mascherina ed evitiamo assembramenti. Non possiamo e non dobbiamo essere incauti. Agite responsabilmente nell’interesse dei vostri cari”.

Intanto ecco i numeri dei contagiati nella provincia per città:

3 ad Aversa, 5 a Casal di Principe, Carinaro, Frignano e San Cipriano, 2 a Casaluce, Gricignano, Lusciano e Cesa, uno ad Orta, Trentola, Villa di Briano. Poi ci sono 3 nuovi a Caserta e Marcianise, 2 a San Felice, Santa Maria a Vico, San Marco Evangelista, Portico di Caserta, Sant’Angelo d’Alife, Santa Maria Capua Vetere, Capidrise, Pontelatone, Recale, San Prisco, Casagiove.