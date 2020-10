Caso Covid al centro di Caserta.

Stamattina alle ore 10:00 circa, in via Caduti sul Lavoro, abbiamo dovuto, purtroppo, registrare un altro intervento di un’ambulanza anti-covid. Un uomo, peraltro non particolarmente anziano, è stato prelevato dalla propria abitazione per il ricovero d’urgenza. Gli operatori sanitari intervenuti, agendo con solerzia non disgiunta da garbo e umanità, soprattutto nei confronti dei familiari lì presenti, hanno applicato il “protocollo” provvedendo anche alla disinfezione delle aree limitrofe all’abitazione dell’uomo, presumibilmente contaminate durante il suo trasbordo sull’ambulanza.