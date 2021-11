Caso della variante Covid “omicron” in Campania. Comunicato stampa

Campania. Un cittadino campano, di ritorno dall’Africa australe, è risultato positivo al tampone molecolare della variante Covid “omicron” e con lui anche il suo nucleo familiare composto da 5 persone. Lievi i sintomi riscontrati. Immediatamente tutti i contatti sono stati posti in isolamento prudenziale. Nel contempo, si sta procedendo al sequenziamento del virus, per accertarne la tipologia.

In seguito a tale situazione, il Presidente della Regione, Vincenzo de Luca, ha annunciato in un comunicato stampa quanto segue:

“In relazione alla vicenda del nostro concittadino tornato da paesi africani e tenuto conto delle notizie di questi giorni relativi alla variante “omicron”, sono state tempestivamente adottate tutte le necessarie misure precauzionali e si sta procedendo anche al sequenziamento del virus per verificare la sua natura con certezza. Anche questo episodio ci invita ancora una volta a completare tutti il ciclo di vaccinazione e ad avere comportanti ispirati alla massima prudenza, a cominciare dall’uso della mascherina che in Campania – è giusto ricordarlo – è rimasto obbligatorio da sempre nei luoghi chiusi e all’aperto dove non è garantito il distanziamento. Si ribadisce inoltre la necessità che venga esercitato massimo controllo da parte delle forze dell’ordine e delle polizie municipali, anche sanzionatorio, nei confronti di chi non ottempera all’osservanza dell’ordinanza della Regione”.