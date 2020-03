Caso di Coronavirus a Capua : Il Sindaco Luca Branco tranquillizza i cittadini

A cura di Dino Manzo

Capua.”Abbiamo ll primo caso di coronavirus a Capua ,ma vi posso assicurare che è un caso ben circoscritto ,il percorso è sotto stretto controllo”. con queste parole il primo cittadino della storica città di Capua , Luca Branco,rende noto all’intera comunità che anche la Regina del Volturno dall’ 11 Marzo ha un suo cittadino con il coronavirus.

Ed aggiunge :“ Siamo stati avvisati dalle forze dell’ordine che hanno prontamente attivata l’asl che intervenendo ha messo in quarantena la persona in questione. L’ uomo colpito dal virus i sta effettuando il percorso previsto.

Da primo cittadino di Capua ,dopo aver sentito gli addetti ai lavori compreso il medico di base ,ho ritenuto opportuno contattare telefonicamente il nostro cittadino ,il quale ci ha assicurato che dopo aver avuto un contatto fisico con una persona di Santa Maria Capua Vetere ,ha avvertito i primi sintomi d’influenza e da quel momento non ha avuto nessun tipo di contatto se non con i propri familiari che sono strati prontamente controllati.

Sono stato assicurato dell’ottimo stato di salute del soggetto contagiato unitamente ai propri familiari ,pertanto non mi resta altro che augurare loro una pronta guarigione .Concludo affermando che il nostro concittadino sarà assistito dagli organi competenti fino alla sua totale guarigione .” Colgo l’occasione per chiedere a tutti i cittadini di osservare le disposizione del caso.” Ci uniamo all’appello della fascia tricolore di Capua aggiungendo che è opportuno restare a casa ed uscire solo per estrema necessità in modo da evitare episodi incresciosi come quelli di ieri ,quando sono state denunciate due persone per non aver rispettato le direttive ministeriale.