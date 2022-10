Casolla: Due Giorni dei Colli Tifatini, ciclismo riservato ad Esordienti ed Allievi

Caserta- Casolla, la storica ed importante frazione del comune di Caserta, è stata al centro di due importantissime giornate dedicate al ciclismo. Infatti, è proprio a Casolla che si è conclusa la stagione ciclistica della Campania sabato 8 e domenica 9 ottobre.

La manifestazione casollese, organizzata in partecipazione tra l’associazione CasertAzione, presieduta da Giovanni Bocciero, e l’associazione Team Cycling Santa Maria Capua a Vetere ASD, presieduta da Roberto Addonisio, ha potuto godere del patrocinio del Comune di Caserta, della FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e del CONI, a dimostrazione dell’importanza che la gara ciclistica riveste nel quadro delle varie competizioni utili per il campionato nazionale.

La manifestazione denominata Due Giorni dei Colli Tifatini ha visto la partecipazione di ciclisti esordienti ed allievi provenienti da diverse regioni italiane.

Sabato 8 ottobre c’è stata la cronoscalata che partita da via Iannelli in Casolla si è conclusa in località Termine, sui Colli Tifatini, all’imbocco della Panoramica per Casertavecchia, dopo aver attraversato la frazione del Mezzano.

La categoria Esordienti Secondo Anno ha visto cogliere la vittoria dal laziale Federico Gargiulo (Velosport Ferentino Cycling Team), seguito dal bresciano Paolo Turelli (Progetto Ciclismo – Rodengo Saiano) ed al terzo posto Flavio Colaceci (Team Logistica Ambientale).

Per gli Esordienti Primo Anno la vittoria è andata al bresciano Riccardo Dasoli (Progetto Ciclismo – Rodengo Saiano), seguito dal suo compagno di squadra Cristiano Cacciamali e terzo Jacopo Pascarella (Team Cesaro). Riccardo Dasoli ha festeggiato la sua prima vittoria di categoria.

La cronoscalata riservata alla categoria Allievi ha visto vincere Luca Attolini (Team Logistica Ambientale) davanti a Michele Pascarella (Team Cesaro) e ad Alessandro Bercini (Team Cesaro).

Domenica 10 ottobre sono state allestite due gare, una riservata agli Esordienti ed una agli Allievi, abbinate al 37° Memorial Sottotenente F. Vanore.

Quella riservata agli Esordienti, su un percorso di 33,3 km, che si è snodata attraverso le principali vie di Casolla, ha visto vincere il frusinate Federico Gargiulo (Velosport Ferentino Cycling Team)sui due bresciani Paolo Turelli e Cristiano Cacciamali, compagni di squadra (entrambi della Progetto Ciclismo – Rodengo Saiano)

La gara riservata alla categoria Allievi, su un percorso di 55 chilometri, ha visto vincere Alessandro Caon (Team Logistica Ambientale), arrivato da solo al traguardo, a Largo Orologio a Casolla e davanti al bellissimo Palazzo Cocozza di Montanara. Secondo si è classificato il suo compagno di squadra Pietro Roselli e terzo Giuseppe Sansone (Team Cesaro).

È da evidenziare che gli organizzatori casollesi hanno voluto far visitare la Reggia di Caserta ai giovanissimi corridori, in modo che il ciclismo, vero e proprio monumento al sano sacrificio individuale, possa coniugarsi a pieno con la storia e con l’arte.