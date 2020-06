Casolla. Proseguono le sparizioni improvvise di animali dalle colonie feline.

Anche se già se n’è parlato nei giorni passati, fra le “pagine” del nostro giornale online, é bene ripeterci quanto é accaduto, e continua ad accadere, a Casolla e nei suoi dintorni.

Mesi fa già erano spariti misteriosamente dei gatti di una colonia felina della zona, all’improvviso nel cuore della notte, in Via Brignola. Oggi in via Croce, sempre a Casolla altri due gatti non sono più stati ritrovati dalla proprietaria della colonia felina alla quale appartenevano.

Alessandra Pratticó garante dei diritti degli animali e Presidentessa dell’onlus “Nati liberi”, ci ha resi partecipi dei fatti per denunciare questa grave violazione dei diritti degli animali ed anche per incoraggiare gli animi dei testimoni. Difatti tra gli abitanti della piccola frazione di Caserta giá sarebbe noto il colpevole, nonchè le modalitá cruente con le quali si rapporta alle vittime indifese. Tuttavia nessuno si fa avanti per dichiarare e denunciare quanto reso noto stesso dall’uomo del misfatto.

Intanto, senza una testimonianza non si potrá procedere a denunce dirette ma solo indirizzate ad ignoti, e continuerà questa tortura nei confronti degli animali.

Quanto più sconcerta è che non solo gli animali randagi ma anche quelli patronali sono state vittime dell’ uomo.

Ci si augura che qualcuno abbia il coraggio di farsi avanti e dar modo alle autoritá di porre fine a questa serie di violenze.

Infine è bene sottolineare che a Caserta vige un’ordinanza che vieta la possibilità di spostare e/o catturare animali delle colonie feline registrate o che vivono liberi sul territorio cittadino.