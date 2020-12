CASOLLA “STRADA IN PENOSE CONDIZIONI”

A Casola, frazione di Caserta, c’è una strada che collega il piccolo paese arroccato sui colli Tifatini, con il Comune di Valle di Maddaloni, sempre in provincia di Caserta.

Una strada che in poco tempo potrebbe rendere agevoli i collegamenti tra i due Comuni, grazie alla frazione collinare. Eppure qualcosa negli anni non ha funzionato. La strada è frequentata eppure non è nelle condizioni migliori per rendere agevole il transito.

Una via di comunicazione che se fosse messa nelle condizioni, rappresenterebbe uno snodo fondamentale e soprattutto la terza via di accesso al quartiere collinare, sul quale ci sono anche dei cartelli rivolti all’amministrazione casertana.